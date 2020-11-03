مقتل روسي بغرق قارب يقل 30 سائحا جنوبي تركيا... صور

لقي مواطن روسي مصرعه، في حادث تحطم قارب يحمل سياحا قبالة سواحل أنطاليا جنوبي تركيا.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الإخلاص" التركية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للوكالة، كان ما مجموعه 30 شخصا على متن القارب. تمكن بعضهم من السباحة إلى أقرب جزيرة صغيرة تقع على بعد 100 متر من مكان الحادث.

وبحسب وسائل إعلام، تم إطلاق قارب نزهة يُدعى "بابا سيليافي" في البحر في برنامج رحلة ليوم واحد. وكان على متنه 32 سائحًا أجنبيًا، بمن فيهم مواطنون روس. وفي حوالي الساعة 10:00 (يتزامن الوقت مع توقيت موسكو).

ولا تزال عملية الإنقاذ مستمرة في منطقة التحطم. ولم يعرف سبب غرق القارب حتى لحظة نشر هذه المادة.