صلاح يسجل فى "أتلانتا" ويعادل رقم جيرارد التاريخي

نجح النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في أن يعادل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تهديفا في دوري أبطال أفريقيا في تاريخ ليفربول.

جاء ذلك بعدما أحرز صلاح ثالث أهداف فريقه في مواجهة مضيفه أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حسبما ذكر موقع "يلا كورة".

SAAALLLLLLLLLLAAAAAAAHHHHHHHH!!! SUPERB!!! — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2020

وبهذا الهدف، ينجح صلاح في معادلة الرقم القياسي للأسطورة ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولة القارية.

يذكر أن أصحاب الأرض حصلوا على ركنية تحولت إلى هجمة مرتدة سريعة بقيادة صلاح، الذي انطلق بالكرة بسرعة فائقة تجاه المرمى، ليسدد الكرة بطريقة مميزة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أتالانتا ويوقع على هدف رائع.

وأشار الموقع إلى أن صلاح عادل أيضا رقم مايكل أوين (22 هدفا) كثاني أفضل هداف من ليفربول في تاريخ البطولات الأوروبية، بعد ستيفن جيرارد صاحب الرقم القياسي (41 هدفا في دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

وخاض صلاح مباراته رقم 51 في دوري الأبطال الذي يشارك خلالها للمرة السابعة في مسيرته، ليسجل حتى الآن 24 هدفا، بواقع 21 مع ليفربول، 2 مع بازل السويسري وهدف وحيد بقميص روما الإيطالي.