لأول مرة... أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا يوميا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع رصد أكبر ارتفاع أسبوعي في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة.

وخلال اليوم الماضي، تم اكتشاف 19768 حالة إصابة بـ "COVID-19" في روسيا، وهذا رقم قياسي جديد، حسبما صرح المقر التشغيلي لمكافحة المرض للصحفيين. كما أدى عدد الوفيات وعدد المرضى الذين خرجوا من المستشفيات إلى تحديث الارتفاعات.

وأعلنت في وقت سابق غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي عن تسجيل 18665 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 18140 إصابة في أول شهر ديسمبر، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.9% من المرضى الجدد. حسبما صرح المقر التشغيلي لمكافحة المرض للصحفيين.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو، حيث سجلت 5261 إصابة.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 245 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 334 وفاة في اليوم السابق، ليتخطى عدد الوفيات جراء العدوى التي سجلت في روسيا خلال أسبوع لأول مرة عتبة الألفين (أي 2185 وفاة خلال الأيام السبعة الماضية).

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ1.2% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليون و636781 إصابة، منها 28235 حالة وفاة و382873 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ8161 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 10259 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و225673 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 61 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (587 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 389.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية، وسجلت روسيا في الآونة الأخيرة سلسلة قفزات قياسية في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا، فيما تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد الوباء حتى نهاية العام الجاري.

وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.