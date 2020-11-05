الملياردير والد بيلا وجيجي حديد يشكو "فقره"

اشتكى والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد، الملياردير محمد حديد، فقره، زاعما أنه لا يملك 5 ملايين دولار من أجل هدم قصره الضخم في بيل أير، مضطرا لتقليص حجم منزله بشدة.

يزعم حديد، الذي يخضع للتقاضي الآن أنه مدين بـ15 مليون دولار في أحكام قضائية ضده، وأنه اضطر لـ"تقليص حجم منزله بشدة" من عقار مساحته 4459 مترا مربعا إلى عقار أكثر "تواضعا" على طراز المزرعة.

جاءت مزاعم "الإفلاس"، ردا على أمر القاضي كريغ كارلان له بتقديم دليل إيجابي، على أنه لا يمتلك المال اللازم لدفع تكاليف هدم المنزل الضخم في 901 شارع سترادا فيتشيا وقيمتها خمسة ملايين دولار، بحسب ما نشرت صحيفة "الديلي ميل".

واتهم حديد، بالكذب، بعد أن زعم في وثائق المحكمة أنه يواجه خسائر هائلة تصل إلى 60 مليون دولار، بسبب قصره الضخم المثير للجدل في لوس أنجلوس، الذي أمر قاض بهدمه.

هذا وتقدم جيران الملياردير، بدعوة قضائية بسبب "قصره الفظيع" المحلق على ارتفاع شاهق فوق منازلهم، والذين قالوا: "حديد يخفي موارده المالية الآن لتجنب التدقيق في أموره".

وقال حديد في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية: "تبدو محنتي المالية مفاجئة للبعض، خاصة المدعين، الذين يتابعونني على الشبكات الاجتماعية. لقد قلصت أسلوب حياتي بشدة".