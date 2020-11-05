احذر… تاريخ ميلادك يمكن أن يكون سببا في سرقة بياناتك الشخصية والمصرفية

أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة "كاسبرسكي" الروسية أن 46% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يحرصون على اختيار كلمات مرور جديدة وفريدة لحساباتهم الرقمية على الإنترنت.

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن الدراسة البحثية التي نشرتها شركة "كاسبرسكي" لتكنولوجيا المعلومات، أكدت أن 18% من المشاركين في الدراسة يستخدمون كلمة المرور نفسها لجميع حساباتهم، وهي نسبة باعثة على القلق.

وأوضحت أنه من الممكن، إذا تسربت كلمة مرور واحدة، أن يصبح هؤلاء معرضين لخطر اختراق جميع حساباتهم واستغلالها بطرق مختلفة. كما أظهرت الدراسة أن كثيرا من المستخدمين يسيئون التعامل مع كلمات المرور من خلال اللجوء إلى طرق غير آمنة لتذكّرها.

وأكد حوالي 28% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة، بتدوين كلمات المرور الخاصة بهم على دفاتر للمساعدة في تذكّرها، في حين ذكر 15% أنهم سمحوا لمتصفح الويب بتخزين كلمات المرور، و23% أنهم حفظوها في ملف على الحاسوب.

وقال 16% إنهم سجلوا كلمة المرور على قطعة ورق وضعوها بالقرب من الحاسوب، في وقت حذرت الدراسة من أنه حتى إذا كانت كلمة المرور قوية من حيث تركيبها، فإن الاستهتار في حفظها يجعلها عرضة لحصول الآخرين عليها.