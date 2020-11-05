فستانها باح بالسر... لمن صوتت كيم كارداشيان؟

باح فستان ظهرت به نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، باسم المرشح الذي صوتت له في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب متابعين لها.

وظهرت كيم في صورة نشرتها في حسابها على إنستغرام وهي ترتدي فستانا أحمر، معلنة أنها انتهت من ممارسة حقها في التصويت.

TSRPolitics: KimKardashian exercised her right to VOTE TODAY!!! How many of y’all did too?https://t.co/wMTxHVmp95... pic.twitter.com/NChftMrMsk — AMBER (@GetJewelry) November 3, 2020

لكن هجوما شرسا تعرضت له من قبل ناشطين ديمقراطيين، رجحوا أن لون الفستان يرمز إلى الجمهوريين في الولايات المتحدة، أي أنها ذهبت للاقتراع وصوتت لصالح ولاية ثانية لدونالد ترامب.

الانتقادات اللاذعة دفعت كيم التي يتابعها 191 مليون شخص، إلى حذف الصورة، ونشرها لاحقا بالأبيض والأسود، داعية متابعيها إلى عدم التنازل عن حقهم في التصويت.

وقالت كيم: "إن كنت واقف في الصف وانتهى زمن التصويت، فإنهم ملزمون (في لجان الاقتراع) بالسماح لك بالتصويت، لذلك لا تخرج عن الصف".

وسبق أن ظهرت نجمة تلفزيون الواقع في صور مع المرشح الجمهوري ترامب، فيما تقول تقارير إعلامية إنها من أشد مؤيديه.

wait...so you’re saying we can vote out TWO insensitive idiots on November 3rd?! ✌🏼 @KimKardashian https://t.co/Y0CtcaEMGQ pic.twitter.com/awswzo5KZ5 — Meme2020 (@memetwenty20) October 28, 2020

​وحتى الآن لم يتم إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تعد الأشرس منذ عقود، حيث تأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.