ديزني تسحب فيلم "جريمة على ضفاف النيل" من قائمة أفلام العطلات

أعلنت شركة "والت ديزني" حذف فيلم الإثارة "جريمة على ضفاف النيل"، يوم الخميس، من قائمة أفلام العطلات، مما يهدد فرص انعاش الصناعة هذا العام.

وصرحت الشركة، إن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى؛ بحسب وكالة "رويترز".

وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر/ كانون الأول وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا

تأتي خطوة يوم الخميس بعد أن أعادت عدة دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. ولا تزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجليس مغلقة.