تفاصيل جديدة عن الرجل الذي أحرق نفسه أمام مفوضية اللاجئين في لبنان

أشارت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، إلى أنه تم إنقاذ رجل أضرم النار بنفسه، أمام مقر المفوضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المفوضية "في حادثة مأساوية هذا الصباح، أضرم لاجئ سوري النار بنفسه قرب مركز استقبال للمفوضية في بيروت".

موضحة بأن رجال الأمن في المفوضية عملوا على إنقاذه قبل أن ينقله عناصر الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

A Syrian refugee in #Lebanon set himself ablaze outside the #Beirut headquarters of the UN's refugee agency today @UNHCR

He is being treated in hospital @AFP https://t.co/avGZ7BrkTs — Jean-Marc Mojon (@mojobeirut) November 5, 2020

ولم تحدد المفوضية الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار بنفسه، إلا أن مصدرا أمنيا قال لـ"فرانس برس" إن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال.

هذا وكان عدد من المواقع اللبنانية قد تحدث يوم أمس عن قيام أحد المواطنين بحرق نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن بالعاصمة بيروت.

وبحسب موقع "القوات اللبنانية"، "أحرق أحد المواطنين نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، ولا معلومات حتى الآن عن حالته الصحية".