"موضي علف"... وفاة الممثل الكويتي عامر الحزيمي

توفي اليوم السبت، الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بـ"موضي علف"، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى عدد من نجوم الفن الكويتيين الراحل، بينهم الفنانة شيماء سبت التي كتبت بحسابها على "انستغرام": "فاجعة خبر وفاة الأخ والصديق الفنان الكويتي عامر الحزيمي. من أشهر أدواره شخصية موضي علف في مسلسل الحيالة.. تعازينا القلبية لأسرته الكريمة ولكل محبينه".

فيما كتبت الإعلامية مي العيدان على "انستغرام": "انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضي علف والذي بدأ فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يشار إلى أن الحزيمي كان قد أوضح في فيديو سابق أنه يعاني من أمراض في القلب والرئة.

والحزيمي ممثل كويتي اسمه الحقيقي عامر محمد لكنه اشتهر بدور المرأة الكويتية وباسم "موضي علف" في مسلسل "الحيالة" الذي عُرض في عام 2003.