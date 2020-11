"موضي علف"... وفاة الممثل الكويتي عامر الحزيمي

View this post on Instagram

فاجعة خبر وفاة الاخ والصديق الفنان الكويتي ⁧‫#عامر_الحزيمي‬⁩.. ‏ ‏من اشهر ادواره شخصية "⁧‫#موضي_علف‬⁩" في ⁧‫#مسلسل_الحيالة‬⁩. الله يرحمك ‏ويغفر لك ويعفو عنك ... انا لله وانا اليه راجعون يا اطيب قلب ويغمد روحك الجنه تعازينا القلبية لأسرته الكريمة ولكل محبينة