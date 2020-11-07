فيديو لاحتجاج الآلاف في شوارع ألمانيا تنديدا بالإغلاق الجديد

تجمع آلاف الأشخاص في وسط لايبزيغ للاحتجاج على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لقناة "إم دي آر" (MDR) التلفزيونية، جرت الأحداث في ساحة "أوغستوس بلاتز".

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة بالتخلي عن قيود الحكومة الصارمة على التواصل الاجتماعي.

​وبحسب القناة التلفزيونية، رفعت أعلام عدة مجموعات قومية، ولا سيما مواطنو الرايخ والحزب القومي الألماني، وسط الحشد.

وذكرت الشرطة المتظاهرين بأنهم ينتهكون قواعد النظافة والوقاية: كثير منهم ليس لديهم أقنعة واقية، والمسافة بين الناس غير محترمة. ومع ذلك، يتم تحشيد الناس بإحكام حتى لا تتمكن الشرطة من اتخاذ أي إجراءات خاصة.

وفقا للشرطة، جاء المتظاهرون من جميع أنحاء ألمانيا إلى المسيرة. رسميًا، يمكن أن يشارك في المظاهرة ما يصل إلى 16 ألف شخص.

+++Werbung+++ Dieses Infektionsgeschehen wird ihnen präsentiert vom OVG Bautzen, der @polizeisachsen und 20.000 Menschenfeinden. +++Werbung+++ #le0711 https://t.co/ARoHsdWljX — Michael Lühmann (@HerrLuehmann) November 7, 2020

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منذ 2 نوفمبر، تم تطبيق "الحجر الصحي المحدود" في ألمانيا: تم إغلاق المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمعارض ودور السينما والمتنزهات الترفيهية والساونا والحانات والنوادي والمراقص ، باستثناء الوجبات الجاهزة والمقاصف في الشركات. الاجتماعات ممكنة فقط بين أفراد ما لا يزيد عن أسرتين ، بحد أقصى عشرة مشاركين.

تستمر المدارس ورياض الأطفال والمتاجر ومصففي الشعر في العمل. سيستمر الإغلاق حتى نهاية نوفمبر.