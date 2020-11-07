جوليا روبيرتس تعلق على فوز بايدن: "لقد فعلناها"

عبرت النجمة العالمية جوليا روبيرتس عن سعادتها بعد ظهور نتائج تشير إلى فوز المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن عبر تعليقها على حسابها على إنستغرام: "لقد فعلناها".

وكتبت النجمة المشهورة معبرة عن فرحتها لنتائج التصويت على صفحتها على إنستغرام:

"لقد فعلناها". مضيفة: "بدأنا نتعافى".

View this post on Instagram ❤️🤍💙 #wedidit #stevekornacki #letthehealingbegin A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts) on Nov 7, 2020 at 8:56am PST

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أعرب عن اعتزازه بما أسماه اختيار الأمريكيين له رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وسائل إعلام أمريكية تحقيقه عدد الأصوات اللازم للفوز بالمنصب.

وغرد بايدن عبر (تويتر):

"أمريكا، إني لأفتخر باختياركم لي لقيادة هذا البلد العظيم، العمل الذي ينتظرنا قاس، ولكني أعدكم أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين، من صوت لي ومن لم يصوت. سوف أكون عند حسن ظنكم".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت انتصار بايدن على منافسه، مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر، حيث يعتبر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد، عندما يتم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني القادم.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.