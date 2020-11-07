بيونسيه تنشر صورا نادرة لبايدن وهاريس

نشرت نجمة البوب الأمريكية، بيونسيه، صورا نادرة للرئيس الأمريكي القادم، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس.

وجاء على الصفحة الرسمية لبيونسيه نشرها لصور نادرة لبايدن وهاريس، على حسابها الرسمي على "انستغرام"، وهما في أعمار مختلفة.

ويشار إلى أن حساب بيونسيه على "انستغرام" يحظى بمتابعة 155 مليون شخص حول العالم.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Nov 7, 2020 at 11:13am PST

وسبق لبيونسيه (39 عاما) أن نشرت صورت لهما، غير مرة، تؤكد فيهما دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وكذلك نائبته، كامالا هاريس، من خلال ارتداء كمامة مكتوب عليها اسميهما.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Nov 7, 2020 at 11:13am PST

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء اليوم السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.