وفاة قطة آيا صوفيا الشهيرة "غلي"

قال محافظ إسطنبول، علي ييرلي قايا، إن قطة مسجد آيا صوفيا الشهيرة "غلي" توفيت في العيادة البيطرية التي كانت تتلقى فيها العلاج بمدينة إسطنبول.

ونشر ييرلي قايا تغريدة على حسابه على تويتر: "أعيش الحزن على فقدان القطة غلي"، موضحاً أن القطة فقدت حياتها في العيادة البيطرية التي كانت تتلقى فيها العلاج منذ الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي بإسطنبول، وذلك من مضاعفات تتعلق بالشيخوخه.

وكتب محافظ إسطنبول: "لن ننساكي أبداً غلي".

Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.



24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören #Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi.😔



Seni hiç unutmayacağız #Gli 🐈#AyasofyaCami pic.twitter.com/Ly6IXsEMHJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2020

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز أن القطة غلي الشهيرة ستبقى في "آيا صوفيا" بعد تحويلها إلى مسجد، وذلك بعد أن تكرر طرح سؤال حول مصير القطة التي يتابعها أكثر من 48 ألف متابع على موقع "إنستغرام".

وأصبحت القطة، رمادية اللون ذات العينين الخضراوين، أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت على جسدها.