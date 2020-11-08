بعد تحولات بالإصابات في الدنمارك... هل يغير حيوان المنك طبيعة كورونا

أفاد عدد من العلماء بإمكانية حصول بعض التغييرات الوراثية في فيروس كورونا بعد انتقاله إلى حيوان المنك ومن ثم انتقاله مرة أخرى للبشر، فيما تحدثت تقارير عن ذبح الملايين من "المنك" في الدنمارك.

وبحسب وكالة "بي بي سي"، فقد فرضت السلطات الدنماركية إغلاقا عاما على جزء من الدنمارك بعد أن اقتنعت بأن التغيرات الوراثية التي لوحظت على الفيروس قد تقوض مفعول أي لقاح قادم ضد كوفيد-19.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سميه سواميناذان: "نحن بحاجة للانتظار لنرى التطورات ولا أظن أن علينا التوصل إلى استنتاجات فيما إذا كانت هذه التحولات في الفيروس ستؤثر على فعالية اي لقاح قادم".

وقد لا تشكل هذه الطفرات التي حصلت في الدنمارك خطرا متزايدا على البشر، إلا أن مصدر القلق بالنسبة للعلماء الدنماركيين هو نمط واحد من التحولات رصد عند 12 شخصا يقولون إنه أقل تأثرا بالأجسام المضادة للفيروس، مما يثير قلقا بخصوص اللقاح القادم.

من جهتها، فرضت بريطانيا حظرا فوريا على الزائرين من الدنمارك وسط مخاوف من التحور الجديد للفيروس.

وبرأي خبيرة علم الأوبئة في معهد الأبحاث الفرنسي"سيراد"، الدكتورة ماريسا بير فإن التطور الأخير يبعث على القلق لكن الصورة الكلية لم تتضح بعد.

وأضافت: "في كل مرة ينتشر الفيروس بين الحيوانات فإن تغيرات تطرأ عليه ، ويصبح مختلفا إلى حد كبير عن الفيروس المنتشر بين البشر، مما يعني أن أي لقاح أو علاج يجري التوصل إليه في المستقبل القريب قد لا يكون فعالا كما يجب".

وقد انتقل الفيروس من حيوانات "المنك" التي تحفظ في مجموعات ضخمة في مزارع خاصة من البشر، وفي عدد محدود من الحالات عاود الفيروس الانتقال إلى البشر بعد أن طرأت عليه تغيرات وراثية.

وتفيد التقارير بأن بعض التغيرات الوراثية تطال البروتين في الفيروس الذي تستهدفه بعض اللقاحات قيد التطوير.

ووفقا لما قاله الدكتور بير: "إذا حصل التغير في البروتين الذي تستهدفه اللقاحات لتثير عبره ردود الفعل في الشخص، فإن هذا يعني أن اللقاح لن يكون فعالا".

ويشك العلماء بأن الفيروس ينتقل من المنك من خلال قطرات ملوثة، أو عبر الطعام أو من خلال الغبار الذي يحمل القطرات الملوثة.

وأشارت الخبيرة دوان سانتيني "حيوان المنك هو الحالة المتطرفة لكن قد تحدث العدوى مع حيوانات أخرى دون أن نلاحظ، لذلك يجب أن نراقب الوضع. ما نعرفه أن الفيروس ينتقل من البشر إلى حيوان المنك. يصاب حيوان المينك بالفيروس ويستطيع نشره ويصل في النهاية إلى البشر".