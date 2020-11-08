صلوات شكر لانتخاب "ابنة الهند" نائبة للرئيس الأمريكي... فيديو

أطلق هنود الألعاب النارية، اليوم الأحد، وأقاموا صلوات شكر لانتخاب كاملا هاريس نائبة للرئيس الأمريكي الجديد ووصفوا انتخابها بأنه لحظة فخر للأمريكيين من أصل هندي.

ودخلت هاريس، المولودة لأم هندية وأب من جاميكا هاجر كل منهما إلى الولايات المتحدة للدراسة، التاريخ عندما صارت أول امرأة تفوز في انتخابات بثاني أكبر منصب أمريكي. وفقا لـ "رويترز".

وفي قرية أجدادها في جنوب الهند التي تبعد نحو 8000 كيلومتر عن العاصمة الأمريكية واشنطن رفع أطفال صورا لهاريس بينما تجمع الناس في معبد هندوسي لشكر الآلهة على الفوز الذي حققته مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

وغمر كهنة المعبد في قرية تولاسندرابورام المعبود المحلي باللبن وأدوا صلاة. ورسمت نسوة جداريات في باحة المعبد وعزف موسيقيون مقطوعات تقليدية.

وقال آر كاماراج وهو وزير في حكومة ولاية تاميل نادو في جنوب الهند شارك في الاحتفال "هناك الآن امرأة جذورها في هذه القرية الصغيرة تشغل أحد أرفع المناصب في الولايات المتحدة. هذه لحظة فخر". وفقا لـ "رويترز".

وكثيرا ما روت هاريس، التي زارت القرية عندما كانت في الخامسة، ذكرياتها عن سيرها مع جدها لأمها على الشاطئ في مدينة تشيناي الجنوبية خلال الرحلات السنوية من الولايات المتحدة إلى الهند.

وقالت هاريس في خطاب عام 2018 إن حواراتها مع جدها تركت أثرا عميقا على شخصيتها.

Harris's ancestral village in Tamil Nadu, Tulasendrapuram, rejoices over their US Vice President https://t.co/66O5f5RTFD — William Dalrymple (@DalrympleWill) November 8, 2020

وظلت هاريس على اتصال وثيق بأسرتها في الهند وقال خالها إنه يعتزم حضور مراسم تنصيبها في يناير/ كانون الثاني المقبل.