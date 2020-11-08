رجل تركي يجمع ألف هاتف نقال... صور

تمكن التركي سهاب الدين أوزجيليك من جمع ألف هاتف جوال خلال 20 عاما من حياته.

ونشرت وكالة "الأناضول" صورا للرجل التركي مع هواتفه التي جمعها على مدار 20 عاما.

وعرض سهاب الدين صور الهواتف في منزله في منطقة فان التركية.