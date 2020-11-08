بشكل مذهل... "ملك التل" السبعيني يتسلق المنحدرات العالية من دون أدوات الأمان... فيديو

وحقق أندريه ديدوخ، البالغ من العمر 70 عامًا، صعودًا وهبوطًا مثيرًا للإعجاب وتمكن بالفعل من أن يصبح مشهورًا ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الخارج.

ويظهر الفيديو الرجل السبعيني وهو يتسلق المنحدرات الصخرية.

لا يحتاج حتى إلى معدات خاصة، فالرياضي يتعامل مع الارتفاعات العالية فقط بمساعدة ذراعيه وساقيه.

أثار مقطع الفيديو، والذي تم تصويره في يونيو، إعجاب العديد من مستخدمي الإنترنت، بعد أن تم نشره في الصحف المحلية والعالمية الكبرى.

يفاجئ الجد ديدوخ الجميع، ليس فقط بمهاراته، ولكن أيضًا بشكله البدني الممتاز، غير المعتاد بالنسبة لسنه.

ولد الرجل عام 1951 ويتبع أسلوب حياة صحي. في المقابلات التي أجراها مع العديد من المنشورات ، ذكر ديدوخ مرارًا وتكرارًا أنه، في رأيه، يجب أن تعمل جميع عضلات جسم الإنسان بانتظام.

المتسلق نفسه يتبع بعناد قواعده الخاصة ويتدرب باستمرار، قهر القمم ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الخارج. في تايلاند، وفي شبه جزيرة القرم.