"هاتريك ركلات الجزاء" فالنسيا يوجع ريال مدريد برباعية.. فيديو

خسر نادي ريال مدريد أمام نظيره فالنسيا بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز كارلوس سولير مهاجم فالنسيا ثلاثية من ركلات جزاء في مباراة غير عادية أمام حامل اللقب، بينما منح كريم بنزيمة التقدم لريال مدريد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يعادل فالنسيا النتيجة عبر أولى ركلات جزاء سولير الثلاث بعد تحول غير معتاد في الأحداث.

وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد محاولة سولير ثم تابع مهاجم فالنسيا الكرة في القائم وارتدت إلى زميله يونس موسى ليسدد في الشباك قبل إلغاء الهدف، عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب دخوله منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.



وأمر الحكم بإعادة ركلة الجزاء ولم يخطئ سولير في محاولته الثانية.

وتقدم بلنسية قبل نهاية الشوط الأول بعد هدف غريب سجله رافائيل فاران في مرماه، إذ أرسل مدافع ريال مدريد الكرة عاليا فوق رأسه بدون قصد ثم تجاوزت خط المرمى، واحتسب الهدف بعد عدة دقائق عقب مراجعة أخرى من حكم الفيديو.

وكاد مهاجم فالنسيا الشاب لي كانغ-إن أن يسجل الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، لكن كورتوا حول تسديدته إلى القائم.



وواصل فالنسيا صاحب الأرض الضغط وحصل على ركلتي جزاء أخريين، الأولى بسبب مخالفة من مارسيلو ضد ماكسي جوميز والثانية عقب لمسة يد من سيرجيو راموس.

ونفذ سولير الركلتين بنجاح ليصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة.