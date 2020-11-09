أحمد أمين يكشف كواليس اختيار شخصيته في مسلسل ما وراء الطبيعة... فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد أمين، كواليس تجسيده لشخصية الدكتور رفعت إسماعيل في مسلسل ما وراء الطبيعة وكيف كانت علاقته بالمؤلف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وقال أمين في مقطع فيديو، نشرته صفحة شبكة "نيتفلكس" بموقع فيسبوك، "تأثرت برواية "ما وراء الطبيعة" وكانت مكونات شخصية رفعت إسماعيل في خيالي من خلال عدد من الأشخاص الذين عرفتهم في الحقيقة سواء كان مدرس أو شخص بعائلتي".

وعن ترشيحه لتقديم بطولة "ما وراء الطبيعة"، أكد أنه عندما علم من المخرج عمرو سلامة قال، "في البداية شعرت بالخوف ورفضت وطلبت منهم البحث عن ممثل أفضل، ومناسب للدور أكثر، لأنها مسؤولية كبيرة ومختلفة ومحتاجة جهد".

وأشار إلى أن "عمرو سلامة كان يقوم بعمل بروفات كثيرة، وكان يتكلم معها كشخصية رفعت إسماعيل وكانت الاستعدادات قاسية، حيث تعلم السباحة والغوص، وبدأ في تعلم الخط بجانب أنه يجيد الرسم، لأنه كانت هناك مشاهد كان يظهر فيها رفعت يكتب ويرسم".

وأكد أنه حصل على تفاصيل الشخصية من شقيقه الذي يكبره بـ10 سنوات، حيث اكتشف بالصدفة هو جالس أمامه تفاصيل صغيرة لمسكته للسيجارة وطريقة قيامة من على الكرسي ومشيته، وهو م جعله يتقن تجسيد الشخصية.

وعن علاقته بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قال الفنان المصري، "علاقتي بأحمد خالد توفيق كانت جيدة بحكم أنني كنت أعمل رئيس تحرير مجلة أطفال وكان هو يكتب بها وكنت أحد المعجبين بكتاباته واعتبرت نفسي من المحظوظين، لأنني عرفته على المستوى الشخصي وكان متواضعا للغاية وكان ملم بأشياء كثيرة على المستوى الثقافي والفني فكان يشاهد كل الأفلام التي تنتج على مستوى العالم".

ويتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

​يذكر أن سلسلة "ما وراء الطبيعة" أحد أشهر أعمال د. أحمد خالد توفيق، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة.