سرقة أشياء باهظة بقيمة 700 ألف دولار من منزل أميرة سعودية في باريس

أدخلت أميرة سعودية تبلغ من العمر 47 عاما، إلى المشفى بسبب تعرضها لصدمة بعد اكتشافها لسرقة أشياء ثمينة من منزلها في العاصمة الفرنسية بقيمة 700 ألف دولار.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نقلا عن مصدر مطلع بالقضية، فقد تم نقل الأميرة إلى المشفى بعد تعرضها لصدمة بسبب سرقة عدد من الأشياء الثمينة الخاصة بها من شقتها.

الأميرة التي لم تزر شقتها منذ أغسطس/آب، وجدت اختفاء عدد من الحقائب والمجوهرات والساعات ومعاطف الفراء.

وكان من بين المسروقات 30 حقيبة من علامة "هيرميس"، تتراوح قيمتها بين 10 آلاف يورو و 30 ألف يورو لكل منها، بالإضافة لساعة كارتييه ومجوهرات ومعاطف من الفراء.

وأضاف المصدر بأن اللصوص تمكنوا من دخول الشقة الواقعة بالقرب من شارع جورج الخامس المرموق، دون استخدام القوة.

وتم فتح تحقيق بالحادثة، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن أحد المشتبه بهم هو رجل كان يقيم في شقة الأميرة منذ أغسطس.