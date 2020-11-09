السعودية... تحقيقات مكثفة لكشف مشعل النار في "سيارة العارضة"..فيديو

تكثف شركة منطقة جازان جنوب غربي السعودية، البحث عن شخص تسلل تحت جنح الظلام وأحرق سيارة أحد المواطنين عمدا.

واستعانت الأجهزة الأمنية بجهات في مقطع فيديو رصدت فيه كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث.

ويظهر الفيديو شخصا تسلل في ساعة متأخرة من الليل وسكب مادة البنزين على السيارة، وأضرم النار فيها عمدًا ليخطو بعدها هاربًا من الموقع، بحسب صحيفة "عاجل".

ولم تتحدد ملامح الجاني في الفيديو بسبب وضعه اللثام من "الغترة" التي يلبسها وأخفى بها جزءًا كبيرًا من وجهه.

وأمس الأول (السبت)، تلقت شرطة محافظة العارضة بلاغًا من مواطن يؤكد فيه تعرض سيارته من نوع شاص إلى تلفيات كبيرة نتيجة اشتعال النيران بها في ظروف غامضة.

ويتحرى رجال الأمن عن الجاني للتعرف على بياناته والتي ستقود للوصول إليه والقبض عليه والتحقيق معه حول هذه الجريمة وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.