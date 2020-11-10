آسر ياسين يجري "اختبار البصل": بتحرق بس ملهاش طعم... تفتكروا كورونا..فيديو

ظهر الفنان المصري آسر ياسين وقد بدت عليه علامات الإعياء، في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع إنستغرام، وهو يتناول قطعة من البصل.

وقال آسر في الفيديو بينما يقضم قطعة من البصل: "جميلة جدا هي بتحرق بس ملهاش طعم شوية يعني".

وكتب الفنان في تعليقه على الفيديو: "التحليل لسه مطلعش بس البصلة ملهاش طعم يبقى ايه"، متوجها إلى متابعيه بالسؤال "تفتكروا كورونا؟"، وطالبهم بالاختيار في الإجابة عليه بين "نعم" أو "لا".

View this post on Instagram آسر ياسين يأكل بصلة ويعلق.. مالناش طعم A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Nov 9, 2020 at 5:02am PST

وأخيرا، انتابت حالة من القلق محبي النجم آسر ياسين، بعدما ترددت أخبار عن إصابته بفيروس كورونا، خاصة بعدما أعلن أكثر من فنان خلال الفترة الأخيرة إصابتهم بالوباء بعد المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي.

وأمس الاثنين، قال ياسين إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهه لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه يتعامل كأنه مصاب بفيروس كورونا رغم أنه لم يجر المسحة الطبية حتى الآن.

وتابع: "عملت اختبار البصل وبأكل فصين ثوم كل يوم ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت عليا أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".

ومضى الفنان آسر ياسين، قائلا: "ملتزم بالبقاء في البيت ومنعزل بعيدا عن زوجتي وأبنائي"، مضيفًا: "مررت بثلاثة أيام صعبة ولكن الآن أشعر بتحسن كثيرا، وعندما أتعافى تماما سأجرى المسحة الطبية، وألتزم تماما بالإجراءات الاحترازية".

وقال الفنان لعمرو أديب: "كان نفسي أشوفك في الجونة بس ما عرفتش للأسف"، ليرد عليه الأخير مازحا "الحمدلله".