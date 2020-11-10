أحمد فتحي يوجه رسالة لمحمود الخطيب بعد انضمامه إلى بيراميدز

وجه أحمد فتحي، لاعب الأهلي المصري المنتقل حديثا لصفوف نظيره بيراميدز، رسالة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة فتحي للخطيب، التي قدم خلالها الشكر لرئيس النادي الأهلي المصري، على الفترة اللي قضاها في كنف الفريق الأحمر.

وقال كابتن منتخب مصر لكرة القدم، أحمد فتحي خلال تصريحات له في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت":

الكابتن الخطيب يعلم مدى حبي له وأعلم أيضا مدى حبه لي، أحب محمود الخطيب جدا، ويعلم مدى قوة العلاقة بيني وبينه. وأتمنى تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقدم نادي بيراميدز المصري لاعبه الجديد أحمد فتحي، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الدفاع الجوي في القاهرة.