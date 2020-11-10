حبس لاعب الأهلي المصري بتهمة التشاجر مع زوجته

وذكرت صحيفة "الدستور"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنح القاهرة الجديدة، قررت قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحبس شهرا، وكفالة 500 جنيه، لـ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بتهمة التشاجر مع زوجته.

وكان رئيس نيابة الجيزة قد أمر بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة، بعد تصالحه مع الشاب الذي دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلي، مع الشاب الذي دهسه بسيارته في شهر أبريل/نيسان الماضى، وتنازل المجنى عليه عن الاتهام.

ولم يتم إخلاء سبيل صالح جمعة من قسم شرطة قصر النيل بوسط القاهرة، وتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير اللاعب بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه، عبدالله جمعة، لاعب النادي الزمالك.