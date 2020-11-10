أحمد عبد العزيز يكشف سرا عن دوره في مسلسل "ذئاب الجبل".. فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد عبد العزيز، سرا جديدا عن دوره في مسلسل "ذئاب الجبل".

وحكى عبد العزيز حقيقة دوره في المسلسل برفقة طاقم عمل مسلسل "ذئاب الجبل" الذين حلوا ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "دي إم سي" المصرية، ويكشف سرا جديدا في المسلسل، الذي مازال يحقق نجاحا كبيرا، حتى الآن.

أوضح أحمد عبد العزيز أنه كان في رحلة نيلية بمدينة أسوان، جنوب القاهرة، قبل المسلسل، وطلب منه أحد النوبيين أن يقدم دورا صعيديا لأن الجلباب الصعيدي سيكون مميزا عليه، وحينما عاد للقاهرة، وبعد وصوله طلب منه المخرج مجدي أحمد علي، قراءة سيناريو مسلسل جديد، وكان "ذئاب الجبل".

وأكد الممثل المصري أن المخرج عرض عليه الاختيار ما بين دوري "حاتم والبدري"، الأول قام به الفنان المصري، شريف منير، لأنه كان خائفا من رفضه للأدوار الصعيدية، لكنه اختار دور "البدري"، ويشير للمخرج بأن القرار جاءه من فوق، في إشارة إلى الرجل النوبي.

ولفت أحمد عبد العزيز إلى أن دوره المفاجئ له وللمشاهدين كان من أهم الأدوار في حياته.