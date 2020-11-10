المنتخب المغربي لكرة الصالات يتصدر لأول مرة ترتيب أفريقيا

تصدر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة (الصالات)، لأول مرة ترتيب المنتخبات الأفريقية، في التصنيف الشهري للمنتخبات، الصادر اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، حل المنتخب المغربي في المركز الأول قاريا برصيد (1267 نقطة)، متقدما على المنتخب المصري (1263 نقطة)، وفقا لموقع التصنيف العالمي المعترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتل المنتخب المغربي الرتبة 23 عالميا، فيما جاء المنتخب الإسباني في المركز الأول (1808 نقطة)، متقدما على المنتخب البرازيلي (1803 نقطة)، يليه في الرتبة الثالثة منتخب الأرجنتين (1694 نقطة).

وكان المنتخب المغربي لكرة الصالات (الخماسي)، قد توج ديسمبر/كانون الأول الماضي بلقب كأس أفريقيا للأمم، عقب فوزه بخمسة أهداف مقابل لاشيء على نظيره المصري في المباراة التي جمعتهما بقاعة الحزام بمدينة العيون.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في ليتوانيا شهر سبتمبر المقبل.