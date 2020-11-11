مركز "فيكتور" الروسي يجد طريقة جديدة لمكافحة كورونا

اكتشف المتخصصون في المركز العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" من أن المستخلص المائي من فطر تشاجا بيرش (أو فطر البتولا) يثبط تأثير فيروس كورونا الجديد.

نوفوسيبيرسك - سبوتنيك: وفقا لتقرير صادر عن فرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية "العلم أولا"، اكتشف المتخصصون في المركز العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" أن:

"المستخلص المائي من فطر تشاجا بيرش (أو فطر البتولا) يثبط تأثير فيروس كورونا الجديد".

ويذكر التقرير: "أظهرت المستخلصات نشاطا مثبطا عاليا ضد "سارس، كوفيد -2"، وبسبب التأثير الوقائي الواضح والسمية المنخفضة للتشاجا بيرش، يمكننا التحدث عن احتمالات إنشاء أدوية مضادة للفيروسات على أساسها".

وقالت رئيسة مختبر "فيكتور"، تمارا تيبلوفكا: "كان عليها اختبار فعالية مستخلص تشاجا الذي أعدته، على نفسها وعلى زوجها وأقاربها وزملائها الذين أصيبوا بفيروس "COVID-19". وبالفعل لاحظ الجميع أنه بعد خمسة إلى سبعة أيام اختفت أعراض العدوى. واحدة من الخصائص المهمة للشاجا هي زيادة سيولة الدم".

وقد تقدم الباحثون بطلب لاختراع مثبط تكاثر فيروس كورونا "SARS-CoV-2" بناء على مستخلص مائي من فطر تشاجا بيرش (أو فطر البتولا).

ويشير التقرير إلى أن العلماء أولا وقبل كل شيء علقوا آمالهم على ما تم بيعه بالفعل، في الصيدليات، "عقار بونغين" هو مستخلص مائي مركز من تشاجا مع إضافة أملاح الكوبالت والكحول الإيثيلي. ومع ذلك، أظهر هذا الدواء القليل من النشاط ضد الفيروس، ما جعل العلماء يسعون لتطوير العقار.

И отлакировать вакциной.

Центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19: https://t.co/y4rGSHGzLq — Ek_Nik (@Nikatin_EM) November 11, 2020

ويشرح العلماء التأثير العلاجي لتشاجا من خلال مجموعة واسعة من المكونات النشطة بيولوجيا، والتي تتكون من التفاعل الوثيق بين (البتولا والفطريات)، من بينها الميلانين العالي الجزيئات القابل للذوبان في الماء (حتى 30 في المائة)، والذي يشكل مركبا له نشاط مضاد للورم، والبترينات ذات التأثير المثبط للخلايا، والمواد الستيرويدية، وكذلك السكريات، والأحماض العضوية، والفينولات الحرة، والفلافونويد، وما إلى ذلك. يحتوي تشاجا أيضا على العديد من العناصر النادرة، في المقام الأول المنغنيز، والذي يعمل كمنشط للإنزيم.

ويختم الباحثون هذه الدراسة والتقرير بقولهم: "للحصول على دواء أو مكمل غذائي على أساس تشاجا، من الضروري إجراء مزيد من البحث بلا شك. ولكن على أي حال، يمكن تناول مستخلص آمن وشاي عادي من تشاجا لأغراض وقائية - لتقليل خطر الإصابة ليس فقط بأمراض فيروسية، ولكن أيضا أمراض سرطانية".