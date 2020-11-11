الطب عن بعد... استحداث مراكز اتصال للاستشارات الطبية في مناطق روسيا

قال إيغور كاغرامانيان، النائب الأول لوزير الصحة في منطقة تشيليابينسك، إن مراكز الاتصال والاستشارات الطبية عن بعد يتم تنظيمها في مناطق روسيا حتى لا يترك المرضى المصابون بفيروس كورونا الجديد دون اهتمام أثناء العلاج في المنزل.

شيليابينسك - سبوتنيك. وقال كاغرامانيان في حديث صحفي بأنه من المهم تقديم الدعم الطبي، الدائم، وأكد أن "استشارات التطبيب عن بعد مهمة" وتابع قائلا: "أود أن أؤكد أنه من المهم تقديم الدعم الطبي، الدائم، حتى البعيد لأولئك الذين كانوا يتلقون العلاج في العيادات الخارجية، مشيرا إلى أن الشخص في مثل هذه الحالات يحتاج إلى الدعم والمساعدة".

وأكد: "تم بالفعل، نيابة عن وزارة الصحة الروسية، إنشاء مراكز اتصالات للاستشارات الطبية، ويجري نشرها عبر استخدام طواقم طبية ومتطوعين وطلاب الطب، حيث ستكون مهمتهم متابعة أوضاع المرضى ورعايتهم".

وأشار كاغرامانيان إلى أن المتطوعين أو العاملين بمجال الصحة يذهبون بأنفسهم إلى الصيدليات مع الوصفة الطبية لشراء الأدوية وتسليمها إلى المرضى.

وأكد أنه بموجب قرار رئيس البلاد فلاديمير بوتين، تم تخصيص 5 مليارات روبل لتوفير أدوية العيادات الخارجية للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا. وقال: "هذا مهم للغاية بالنسبة للناس، وتساعد بهذه المهمة منظمة الرعاية الصحية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، ومهمتها هي الحصول على الأدوية، وتوزيعها في المناطق".