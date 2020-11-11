مفاجأة صدمت الأطباء... ماذا وجدوا في معدة فتاة سعودية؟

صُدم الأطباء حينما أجروا عملية جراحية لفتاة سعودية تبلغ من العمر 17 عاما، لما وجدوه في معدتها.

وعانت الفتاة من آلام شديدة في البطن، وعدم قدرة على تناول الطعام والشراب، وتبين بعد الفحوصات حدوث انسداد في تجويف معدتها، بحسب صحيفة "عكاظ".

وتمكن فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة العام من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف من معدة الفتاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن الفتاة نقلت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام في البطن وعدم احتمال الأكل والشرب.

وأضاف أنه بعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في تجويف المعدة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد، وأجريت لها العملية واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة.

وأوضح أن الانسداد ممتد من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية الي الإثني عشر وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.

وتمت العملية على يد فريق طبي بالمستشفى وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن الحالة تعد من الحالات النادرة، وعزوا سبب تراكم هذه الكمية من الشعر في معدة الفتاة إلى حالة نفسية ترغم المريض على أكل الشعر لسنوات طويلة.