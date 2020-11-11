سعوديون يوثقون مشاهد مذهلة للأمطار والبرد في حائل... فيديو

وغطت أمطار غزيرة وبرد المناطق الصحراوية بمدينة حائل في الأيام الأخيرة، وهي منطقة يكون فيها الطقس جافا وحارا معظم أيام السنة.
واحتشد سعوديون هناك لتصوير الأحوال الجوية غير المعتادة، ومن بينهم عاشقا الطبيعة راشد الحربي وبندر الحواس، بحسب وكالة "رويترز".
وانطلق الحربي والحواس، وكلاهما ممن يستمتعون بممارسة أنشطة في الهواء الطلق، لتصوير المطر لمتابعيهما على الإنترنت.
وفي اللقطات التي صوراها شوهدت كميات ضخمة من المياه تتدفق فوق أراض رملية تكون جافة في العادة بحائل.
#يحدث_الآن نفود #الخوير الان ٧.٤٩م pic.twitter.com/FZRVGcHj2r— راشدالحربي (@R_A_A30) November 11, 2020
#يحدث_الآن نفود #الخوير اقبلت علينا pic.twitter.com/rlaz7wxjVJ— راشدالحربي (@R_A_A30) November 11, 2020
الان 5:13م غرب سميراء حمر القعسا@MekshatWorld @sgroon @z_b50 @aborashed16 @Shabib1@R_A_A30 pic.twitter.com/W38sW04wn0— بدر ضيف الله القصيري (@Badeer09) November 11, 2020
من امطار يوم امس #حائل pic.twitter.com/xrvKAFwgEQ— راشدالحربي (@R_A_A30) November 11, 2020
#يحدث_الآن سيل شمال غرب #النحيتية— راشدالحربي (@R_A_A30) November 10, 2020
تصويري جنوب #حائل pic.twitter.com/YCRqAGlg2L
اسعَد الله صبَاحگم 🌹..— بندر الحواس (@B_KH_H) May 14, 2020
عندما تختلط #ثلوج الصحراء مع حيَاة البادية
في شمال #السعودية 🇸🇦 في منطقة #نيوم
( مشهَد عفـوي ) ❤️
١٠ #يناير ٢٠٢٠ م pic.twitter.com/k3pvl8KIZ8
أسعَد الله صبَاحگم 🌹..#صور جوية من بردية صحى غرب #حايل 📍— بندر الحواس (@B_KH_H) November 10, 2020
الاثنين ١٤٤٢/٣/٢٣ هـ ..
مشاهد جميلة وتاريخية ولله الحَمــد ⛈ pic.twitter.com/rLIdPya40D
وتوقع تطبيق للطقس في المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، أن تجلب الأحوال غير المستقرة للطقس يومي الاثنين والثلاثاء (9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) الأمطار الغزيرة والبرد إلى المدينة.
وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزیرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لھا، سالت على إثرھا الأودیة والشعاب.
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