سعوديون يوثقون مشاهد مذهلة للأمطار والبرد في حائل... فيديو

وغطت أمطار غزيرة وبرد المناطق الصحراوية بمدينة حائل في الأيام الأخيرة، وهي منطقة يكون فيها الطقس جافا وحارا معظم أيام السنة.

واحتشد سعوديون هناك لتصوير الأحوال الجوية غير المعتادة، ومن بينهم عاشقا الطبيعة راشد الحربي وبندر الحواس، بحسب وكالة "رويترز".

وانطلق الحربي والحواس، وكلاهما ممن يستمتعون بممارسة أنشطة في الهواء الطلق، لتصوير المطر لمتابعيهما على الإنترنت.

وفي اللقطات التي صوراها شوهدت كميات ضخمة من المياه تتدفق فوق أراض رملية تكون جافة في العادة بحائل.

أسعَد الله صبَاحگم 🌹..#صور جوية من بردية صحى غرب #حايل 📍

الاثنين ١٤٤٢/٣/٢٣ هـ ..

مشاهد جميلة وتاريخية ولله الحَمــد ⛈ pic.twitter.com/rLIdPya40D — بندر الحواس (@B_KH_H) November 10, 2020

وتوقع تطبيق للطقس في المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، أن تجلب الأحوال غير المستقرة للطقس يومي الاثنين والثلاثاء (9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) الأمطار الغزيرة والبرد إلى المدينة.

وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزیرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لھا، سالت على إثرھا الأودیة والشعاب.