روسيا تعلن إطلاق عمليات الإنتاج الموسع للقاح "سبوتنيك - V" ضد كورونا

طوّر علماء روس متخصصون، في وزارة الدفاع، بالاشتراك مع مركز "غامالي" أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب موقع "تي في زفيزدا" الروسي، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم إن الإنتاج الضخم لأول لقاح في العالم للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد بدأ في روسيا.

وقال في اجتماع لوزراء صحة بريكس إن لقاح "سبوتنيك - V" دخل حيز التداول المدني وبدأ ينتشر اليوم عبر المناطق.

وأشار موراشكو إلى أن الحجم الصناعي للقاح آخذ في الازدياد الآن.

وشدد الوزير على أن "المصنعين وضعوا لوائح تكنولوجية ويطلقون الإنتاج الضخم".

تم تطوير أول لقاح في العالم "سبوتنيك - V" من قبل متخصصين من وزارة الدفاع بالتعاون مع مركز غامالي. حيث تم تسجيل اللقاح في 11 أغسطس/آب.