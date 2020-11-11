الأرجنتني غاغو لاعب ريال مدريد السابق يقرر الاعتزال

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأن غاغو (34 عاما فقط) قرر اعتزال لعب كرة القدم ، والذي قال عنه مدربه فيليز بابلو كافاييرو: "من الصعب القبول بقراره. نعرف مستوى التطلع لدى غاغو وما يستطيع أن يقدم. اعتزاله خسارة كبيرة بعد مجهود كبير لاستعادة مستواه".

وخاض غاغو الذي دافع عن ألوان بوكا جونيورز الأرجنتيني سابقا أيضا، آخر مباراة له في صفوف فريقه فيليز سارسفيلد، من خلال مشاركته احتياطيا في الشوط الثاني من المباراة ضد خيمناسيا (2-2) في الدوري الأرجنتيني، الأحد.

وأكدت الوكالة أن اللاعب غاغو تدرج في صفوف بوكا جونيورز، حيث لفت انتباه مسؤولي ريال مدريد، الذين سارعوا إلى التعاقد معه عام 2006 مقابل 21 مليون يورو، آنذاك، في إحدى أغلى الصفقات على صعيد الأندية الأرجنتينية.

ومكث غاغو في صفوف ريال مدريد خمسة أعوام، توِّج خلالها بطلا للدوري المحلي مرتين، عامي 2007 و2008، وكأس إسبانيا مرة واحدة عام 2011 قبل أن تتم إعارته إلى روما الإيطالي، ثم ينتقل منه إلى فالنسيا.