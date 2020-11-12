شراب الخيل يكتسب شعبية بين أطباء تتارستان في ظل كورونا

اكتسب شراب القمارص، الذي يصنع من حليب الفرس، المفيد للصحة، شعبية بين الأطباء والممرضات في تتارستان، إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا.

وبحسب المزارع فاريت نابيؤولين من قرية كاراباش، يجب استهلاك نصف لتر من القمارص (قمز) يوميًا. فهو لا يفيد المعدة فقط، بل يحسن المزاج أيضا.

ويتبع أطباء تتارستان هذه النصائح فهم يأتون إلى المزارع للحصول على الشراب كل يوم. كما يقول نابيؤولين، فإن مشروب الحليب المخمر هذا يمنح الأطباء الأمل والحماية من الأمراض.

ونقلت وزارة الزراعة في تتارستان عن نابيؤولين، قوله: "أصنع القمارص من حليب الفرس حتى يستفيد منه الناس. ويشتري الأشخاص القمارص من مناطق ومدن تتارستان للعلاج من العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان".

ويثق نابيؤولين بجودة الشراب لأنه يحصل عليه من حليب فرس تابع لسلالة التتار البدوية القديمة. ويعتقد أن هذه الخيول تتمتع بقوة بدنية وقدرة جيدة على التحمل.

وبدأ المزارع في إحياء السلالة الفريدة من نوعها في الجمهورية منذ خمس سنوات. يوجد الآن في مزرعته 236 رأسًا من هذه الخيول.

ولاحظ المزارع اعتماد جودة القمارص على ثلاثة عوامل: نوع اللبن المخمر المضاف ونوع العلف الذي يتغذى عليه الفرس ومهارة الشركة المصنعة.