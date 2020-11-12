رانيا يوسف تبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"... صورة

بدأت الفنانة المصرية رانيا يوسف تصوير الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "اللعبة"، الذي لم تشارك في الجزء الأول منه.

ونشر الممثل المصري هشام ماجد عبر صفحته على "إنستغرام" صورة جمعته برانيا يوسف والممثلين شيكو ومي كساب وميرنا جميل، معلناً عن إنطلاق التصوير، وعلّق بالقول: "اللعبة 2… ليفيل الوحش".

View this post on Instagram اللعبة ٢ ... ليفيل الوحش 👺😈 A post shared by Hesham Maged (@heshammagedofficial) on Nov 11, 2020 at 12:29am PST

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعا بين عائلتي "مازو"، و"وسيم" حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

وكانت رانيا يوسف قد علقت على أنباء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حضورها الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ونفت رانيا يوسف إصابتها بالفيروس، مؤكدة برموز تعبيرة ضاحكة "إيموجي" عبر حسابها على موقع "تويتر": "إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".