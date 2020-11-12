4 أسباب تجعل الاستحمام بالماء البارد أفضل

يفضل الكثير من الأشخاص الاستحمام بالماء الساخن، لكونه يمنح الشعور بالاسترخاء والهدوء ويزيل كل التوتر والقلق.

ومع هذا، كشفت دراسات جديدة أن الاستحمام بالماء البارد أفضل مقارنة بالماء الساخن، ويعود بالعديد من الفوائد على صحة الجسم، وذلك بحسب موقع "تايمز أوف إينديا".

وتشمل أبرز فوائد الاستحمام بالماء البارد للجسم ما يلي:

يمنح الجسم الطاقة: الاستحمام بالماء البارد له القدرة على منح الجسم المزيد من الطاقة والنشاط، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء الألمانية التطبيقية، فإن الاستحمام بالماء البارد يحفز إطلاق النورإبينفرين من الجهاز العصبي الودي، والذي هو ناقل عصبي يعزز الطاقة وينشط العقل ويجعلك نشطا ومتيقظا ويعزز قوة التركيز لديك.

يعزز المزاج: بصرف النظر عن زيادة النشاط والطاقة، فإن الناقل العصبي الذي يتم إطلاقه أثناء الاستحمام البارد له تأثير إيجابي أيضا على الحالة المزاجية، حيث يخفف من أعراض الاكتئاب والقلق.

وعن طريق الاستحمام بالماء البارد، يتم إرسال كمية هائلة من النبضات الكهربائية من نهايات الأعصاب الطرفية إلى الدماغ، والتي لها تأثير مضاد للاكتئاب.

يزيل الألم: أثبتت الدراسات أن العلاج بالماء البارد يقلل الألم والالتهاب، كما أنه يقصر الوقت الذي يحتاجه الجسم للتعافي بعد النشاط البدني.

يحسن المناعة: وفقا لدراسة نُشرت عام 2016 في مجلة "بلس ون" الأمريكية، فإن الأشخاص الذين يستحمون بالماء البارد أقل عرضة بنسبة 29 في المئة للإصابة بالأمراض والعدوى المختلفة، مما يعني أنه يعزز ويحسن جهاز المناعة بشكل مثالي.