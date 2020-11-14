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    المطربة السورية أصالة نصري

    أصالة ترد على ابن أحلام بعد ما قاله عن أغنياتها

    © AFP 2020 / STR
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    ردت الفنانة السورية، أصالة، على ابن الفنانة الإماراتية، أحلام، بشأن ما قاله عن أغنياتها.

    ونشرت أصالة تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، علقت فيها على كلمات فاهد مبارك الهاجري، ابن أحلام، بشأن اندهاشه من تعليقات البعض حول حبه للفنانة السورية، في ظل خلاف والدته القائم معها.

    وقالت أصالة: 

    لا تتخيّل يا فاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك وأخلاقك العاليه (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني). 

    وكان فاهد، أكبر أبناء الفنانة الإماراتية، أحلام، قد أثار، اليوم السبت، جدلا واسعا بين معجبي والدته، بسبب تصريح له بشأن خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري.

    وغرد في تصريح غير متوقع أن والدته أحلام تستمع لها أكثر منه.

    وقال فاهد الهاجري في تغريدته المثيرة للجدل:

    أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني"، وأرفق رموز تعبيرية "إيموجي" ضاحكة.

    وقوبل تصريح نجل أحلام بردود فعل واسعة، والتي تراوحت ما بين توقع البعض بطريقة ساخرة ردة فعل أحلام عند رؤية تغريدة ابنها، وتمنّي البعض أن تكون رسالته بادرة صلح ونهاية الخلاف بين الفنانتين العربيتين.

    وتفجرت الأزمة عندما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية العام الماضي، على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فجر السعيد, أحلام, أصالة
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