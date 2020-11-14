 بعد إصابته بالفيروس... ظهور أعراض كورونا على 6 من عائلة صلاح

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية (شمال غرب القاهرة)، ظهور أعراض فيروس كورونا على 6 أفراد من عائلة اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح.

وذكر الموقع الإلكتروني "يلا كورة" المصري، مساء اليوم السبت، بأن رحمي أكد أنه بمجرد علم المحافظة بإصابة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بفيروس كورونا، تم توجيه مديرية الصحة بالمحافظة بعمل حصر لأقارب وأصدقاء صلاح الذين حضروا الفرح، وكان عددهم حوالي 58 فردا.

وأوضح أنه تم ملاحظتهم طبيا، وقياس درجة الحرارة والحالة الصحية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأفاد محافظ الغربية أنه تبين أن هناك 6 من عائلة صلاح لديهم أعراض بسيطة وغير حادة، وجار متابعتهم لمدة 14 يوما، كما تم عمل عملية تطهير كاملة للشوارع والبيوت ومنازل قرية نجريج في المحافظة، حتى التأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وشدد رحمي على أنه تم التنبيه على أسرة محمد صلاح بعدم مخالطة أي شخص جديد للتأكد من سلامتهم جميعا، والأعراض الظاهرة على الـ 6 أفراد مجرد سعال ورشح، وشخص واحد يعاني من ارتفاع في الحرارة بمعدل نصف درجة، والكل حالتهم طبيعية.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على أسرة صلاح بالتواجد في منازلهم لمدة 14 حتى التأكد من سلامتهم، والتطهير يتم مرتين يوميا صباحا ومساء.

وأظهرت الفحوصات إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد، عشية مباراة مصر ضد توغو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.