وصول شجرة عيد ميلاد "عملاقة" إلى ولاية نيويورك يشيع البهجة بالمدينة... فيديو

تلقت مدينة نيويورك دفعة بهجة كانت تحتاجها بشدة اليوم السبت مع وصول شجرة عيد الميلاد العملاقة التي تمثل البداية غير الرسمية لموسم العطلات لعام 2020.

ووصلت شجرة التنوب النرويجية التي يبلغ ارتفاعها 23 مترا إلى مركز روكفلر في الساعات الأولى من الصباح برفقة حراسة من الشرطة على طول الطريق من أونيونتا في نيويورك، بحسب رويترز.

A 75-foot Christmas tree arrived in New York City's Rockefeller Center early Saturday morning, after making the long journey from Oneonta, New York https://t.co/zBVLj6OJlj pic.twitter.com/uF8idtHmfk — CBS News (@CBSNews) November 14, 2020

وقالت محطة (إن.بي.سي) إن من المقرر إقامة حفل إضاءة الشجرة التي يبلغ وزنها 11 طناً في روكفلر بلازا في الثاني من ديسمبر كانون الأول. ويطل مقر المحطة، التي ستنقل الحدث مباشرة، على روكفلر بلازا.

THE ROCK TREE IS HERE! The arrival of the Rockefeller Center Christmas Tree officially ushers in the holiday season in New York City. The NYPD tweeted Friday night showing the tree being escorted on the streets of Manhattan. https://t.co/UZAszjTuuw pic.twitter.com/IzRr4okYr6 — Eyewitness News (@ABC7NY) November 14, 2020

وقالت المحطة إنه لن يسمح للمتفرجين بحضور الحفل، الذي عادة ما يجتذب المئات، هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا. لكن سيكون بوسعهم الاستمتاع برؤية الشجرة خلال موسم العطلات.