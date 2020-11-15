تركي آل الشيخ يهدى أغنية للشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج ابنته... فيديو

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر أغنية بعنوان "بنت أبوها" من كلماته وغناء راشد الماجد والحان نواف عبدالله وأهداها للشيخ طحنون بن زايد.
اهداء لأخي الكبير سمو الشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج بنتي الشيخه فاطمه بنت طحنون بن زايد .. جعل الله ايامكم في بلدي الامارات الغاليه كلها أفراح ومسره ... من سعودي بقلب إماراتي ❤️ pic.twitter.com/2dY0fxdkhK— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 14, 2020
وكتب المستشار تركي آل الشيخ: "إهداء لأخى الكبير سمو الشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج بنتى الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد".
وأَضاف: "جعل الله أيامكم في بلدي الإمارات الغالية كلها أفراح ومسرة. من سعودى بقلب إماراتى".
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