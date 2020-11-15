تركي آل الشيخ يهدى أغنية للشيخ طحنون بن زايد بمناسبة زواج ابنته... فيديو

أهدى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، أغنية للشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات بمناسبة زواج ابنته.