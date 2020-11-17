ماذا قال الإيراني علي دائي عن اقتراب رونالدو من تحطيم رقمه القياسي؟

علق المهاجم الإيراني الأسطور، علي دائي، يوم الاثنين، على اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من تحطيم رقمه القياسي البالغ 109 أهداف دولية.

وقال علي دائي في تصريحات نقلها موقع "توتو سبورت" الإيطالي، سأهنئه على الفور.. رونالدو سجل 102 هدف مع البرتغال حتى الآن وسيحطم رقمي بالتأكيد".

وأضاف دائي ضاحكا، "لكن ما زال عليه تسجيل سبعة أهداف أخرى".

وأحرز رونالدو، وهو اللاعب الآخر الوحيد الذي تجاوز حاجز 100 هدف دولي، 102 هدف في 168 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى مع البرتغال في 2003.

وتخطى رونالدو حاجز المئة هدف مع المنتخب البرتغالي في المباراة التي فاز بها الفريق على السويد في سبتمبر/أيلول الماضي، في دوري أمم أوروبا بعدما سجل هدفين.

وتابع المهاجم الإيراني السابق،

"شرف لي أن يحطم لاعب في مكانته رقمي القياسي.. رونالدو واحد من أعظم اللاعبين ليس فقط في هذا العصور لكن على الإطلاق.. إنه ظاهرة حقيقية".

وبلغ دائي، الذي حمل شارة قيادة المنتخب الإيراني واعتزل في 2006، هذه الحصيلة في 148 مباراة دولية.

وسيكون أمام رونالدو فرصة تقليص هذه الفجوة عندما تلتقي البرتغال مع كرواتيا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الثلاثاء.

رونالدو، 35 عاما، لاعب يوفنتوس الإيطالي والذي تعافى أخيرا من إصابته بفيروس كورونا، يظل هو هداف أوروبا على المستوى الدولي.

#NationsLeague #Ronaldo #CR7



An honour to have @Cristiano break my record: Ali Daei ⚽️#AliDaei, who captained Iran and retired in 2006, reached his mark of 109 goals in 148 appearances



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ويأتي خلفه أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع المنتخب المجري وإسبانيا.

فيما سجل المجري ساندور كوتشيس 75 هدفا. ويأتي خلفهم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 71 هدفا ثم جيرد مولر الذي سجل 68 هدفا.