بعد إعلان رغبتها في الطلاق... زوجة تامر عاشور تثير الجدل مجددا

أثارت سمر أبو شقة، زوجة الفنان المصري، تامر عاشور، الجدل مجددا بتصريحاتها ضد المطرب الشهير، بعد تصميمها على طلب الطلاق منه.

وبحسب تقارير مصرية محلية ، أجابت أبو شقة عن أسئلة أحد متابعيها عندما سألها عن "النكد" على جمهوره، بأنها ليس لها أي علاقة بذلك، وأن تلك القضية "النكد" تعود لزمن طويل.

وشددت زوجة تامر عاشور على تمسكها بقرار الطلاق من الفنان المصري، بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما، دون طلاق، موضحة أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام.

وفتحت سمر أبو شقة باب الأسئلة لمتابعيها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستغرام"، فيما تلقت العديد من الأسئلة حول علاقتها بتامر عاشور، وتساؤلات حول أسباب الانفصال وإمكانية الرجوع.

وأكدت أبو شقة لأحد المتابعين لحسابها أنها لا تستطيع التفكير في الزواج مرة أخرى إلا بعد وقوع الطلاق بينها وبين تامر عاشور.

وشددت زوجة تامر عاشور أنها متمسكة بقرارها ولن تحيد عنه، وأن الطلاق سيحدث قريبا.

يشار إلى أن تامر عاشور أعلن انفصاله عن سمر أبو شقة في عام 2018 بعد مرور شهر واحد فقط من زواجهما، الذي أثمر عن ابنتهما "أيام".