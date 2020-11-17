أهداف مباراة إسبانيا وألمانيا (6-0) في دوري أمم أوروبا

أحرز مهاجم إسبانيا، فيران توريس، أول ثلاثية في تاريخه ليقود بلاده لفوز ساحق على ألمانيا 6-صفر اليوم الثلاثاء، والتأهل إلى المرحلة النهائية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.