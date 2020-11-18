إحصائية: منتخب ألمانيا عاد 89 عاما للخلف ونوير عاش ليلة سوداء

مني المنتخب الألماني بهزيمة مذلة على يد نظيره الإسباني بنصف دستة أهداف، يوم الثلاثاء، في ختام دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها المنتخب الألماني لفضيحة كهذه منذ ما يقارب 89 عاما، وفقا لشبكة "سكواكا".

ولم تكن هزيمة ألمانيا هي المصيبة الوحيدة التي تلقاها حارس المانشافت المخضرم مانويل نوير، ولكنها المرة الأولى خلال مسيرته التي يتلقى فيها 6 أهداف.

This is the first time Manuel Neuer has conceded 6+ goals in a competitive game in his professional career.



Who had this in 2020 bingo? pic.twitter.com/l5E8zFpWz3 — Squawka Football (@Squawka) November 17, 2020

وطوال مسيرة نوير كانت أكبر نتيجة تلقاها 5 أهداف، في خسارة فريقه بايرن أمام بوروسيا دورتموند (5-2) عام 2012.

وأكدت الشبكة، أن المنتخب الألماني تلقى أهداف في تلك المباراة أكثر مما استقبله الفريق طوال مشواره في بطولة كأس العالم 2014، والتي توج بها بعدما استقبل 4 أهداف فقط حتى نهاية البطولة.