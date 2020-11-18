حقق ثلاثة إماراتيين أربعة أرقام جديدة في "غينيس للأرقام القياسية" تزامنا مع يومها السنوي 2020، الذي يعد المهرجان الأكبر لمحاولات تحقيق الأرقام القياسية حول العالم.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه مع تحقيق هذه الأرقام، يرتفع عدد الأرقام التي حققتها الإمارات إلى 425 رقما قياسيا مسجلا، منفردة في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفارق شاسع.

3 إماراتيين يحققون 4 أرقام قياسية في "غينيس" https://t.co/WkYRHAMW5I | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 18, 2020

وحققت الإماراتية الدكتورة خولة الرميثي رقما قياسيا بأسرع وقت للسفر إلى قارات العالم السبع، في ظل الظروف الاستثنائية للسفر خلال العام الجاري، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حينما تمكنت الرميثي من الوصول إلى جميع قارات العام خلال ثلاثة أيام و14 ساعة و46 دقيقة، متفوقة على الأمريكيتين "كاسي ستيوارت" و"جولي بيري"، صاحبتي الرقم القياسي السابق الذي وصل إلى ثلاثة أيام و20 ساعة وأربع دقائق، واللتين حققتاه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

واستطاع الإماراتي العالمي، عمير بن سعيد عمير يوسف المهيري، حصد لقبين عالميين تزامنا مع اليوم العالمي لـ"غينيس" للأرقام القياسية، لأطول قفزة منحدر على لوح تزلج، وأكثر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية، متفوقاً بفارق كبير على رقمي الفرنسي جيرومي ماكوارت ،الذي احتفظ بهما منذ عامي 2004 و2005 على التوالي.

وكان الرقم القياسي الرابع خلال فعاليات اليوم العالمي لـ"غينيس" للأرقام القياسية 2020، من نصيب ميرة الحوسني وابنتها لطيفة، حيث اختارت الحوسني الجوارب الملونة، باعتبارها رمزاً عالمياً للكروموسوم الإضافي لدى أصحاب الهمم ذوي "متلازمة داون"، واستخدمت 1447 جوربا لتكتب كلمة "السعادة" باللغة العربية، وترسل من خلالها رسالة حب وأمل لهؤلاء الأفراد حاملي كروموسوم السعادة الأكثر بهجة في العالم.

وتم اختيار حديقة الأولمبياد الخاص في منارة السعديات بأبوظبي، لتكون حاضنا للوحتها الفنية.