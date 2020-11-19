ميسي "يرد بغضب" على اتهامات وجهت له بشأن غريزمان... فيديو

أبدى أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، استياءه الشديد، بسبب اتهامات وجهت له مؤخرا بشأن زميله بالفريق أنطوان غريزمان.

كان إيمانيول لوبيز، خال جريزمان، اتهم ميسي بأنه أحد الأسباب وراء عدم تألق أنطوان مع برشلونة وأنه لم يكن يريد أن يتعاقد الفريق معه.

وأشار إلى أن "ميسي يبدي رأيه في كل شيء.. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرا انضمام أنطوان.. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك.. إنه نظام ترهيب.. إما أن تكون معه أو سيعتبرك ضده".

واختتم، "ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه.. في الموسم الماضي لم يتحدث إلى أنطوان جريزمان أو يمرر إليه الكرة".

😡"Estoy CANSADO de ser siempre el PROBLEMA de TODO en el CLUB"😡



🗣💥 El RAJADÓN de MESSI con @10JoseAlvarez desde TODOS los ÁNGULOS en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/MPV5evxIWg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 18, 2020

وفي هذا الصدد، قال ميسي ردا غاضبا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تصريحات خال غريزمان قائلا، "تصريحات خال جريزمان؟ لقد سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني"، وفقا لبرنامج "الشيرنجيتو".