طبيبة مصرية تحذر من حمية "كيتو"... فيديو

حذرت طبيبة مصرية من ريجيم "كيتو دايت"، موضحة أنه من الحميات الغذائية غير الصحية.

وقال الدكتورة مروة الطويل، أخصائية التغذية العلاجية والرياضية، خلال حديثها لموقع "الكونسلتو" الطبي، إن الكيتو دايت يشترط أن تكون السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم مأخوذة من الدهون بنسبة 70%، وهو الأمر الذي يجعله غير صحي.

ويضر هذا الريجيم مرضى القلب والسكري، بسبب اعتماده على الدهون بشكل أساسي، إذ يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وفي سياق متصل أشارت إلى أن "حمية الديتوكس، لا تناسب جميع الأشخاص، كما أن الوزن الذي يفقده الجسم بعد اتباعها، سرعان ما يكتسبه مرة أخرى بعد التوقف عنها".

يشار إلى أن عدد كبير من الناس يلجأ إلى اتباع خطة نظام غذائي "ريجيم" يطلق عليه "كيتو"، بسبب فعاليته الكبيرة في إنقاص الوزن.

ولكن عدد من خبراء الصحة والتغذية العلاجية حذروا من أن ريجيم "كيتو" له آثار جانبية خطيرة وقد تكون قاتلة لعدد من الناس، والتي ينبغي الحذر منها، بحسب ما نشر في موقع "تايمز نيوز ناو".