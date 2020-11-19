محمد صلاح يجري مسحة طبية جديدة

يجري اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، مسحة طبية جديدة، بعد 3 أيام، للكشف عن فيروس كورونا.

وأفادت بوابة "الأهرام"، ظهر اليوم الخميس، بأن صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، سبق وأجرى مسحة جديدة للكشف عن مدى استمرار إصابته بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وكان محمد النني، نجم المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي، قد أجرى مسحة ثانية، أيضا، أكدت نتائجها إيجابية حالته.

ويقوم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم المصري، ورئيس بعثة المنتخب العائدة من توغو، بمتابعة حالة صلاح والنني أولا بأول بالتواصل مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

وفي السياق ذاته، استعاد المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على توغو بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ضمن الجولة الرابعة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة الثامنة ليتصدر المجموعة السابعة، بفارق الأهداف عن جزر القمر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل توغو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.