طرق مبتكرة لتعليم الأطفال المحافظة على البيئة

أعلنت شركة مهتمة بحماية البيئة عن طرق يجب اتباعها في المنزل لتعليم الأطفال حب البيئة والطبيعة وتحمسهم لإنقاذ المستقبل.
وجاء هذا الإعلان في تدوينة لشركة " Devon Contract Waste" ، والتي نشرت على موقع "dcw.co.uk" وشرح القائمون على الشركة أهمية الحفاظ على البيئة والإنطلاق من منزل كل فرد، حيث قالت الشركة: "ليس سرا أن التهديدات البيئية هي أحد الاهتمامات الرئيسية التي سيواجهها جيلنا والأجيال القادمة، وبينما يتم تنفيذ التغييرات الحكومية بالفعل، ماذا يمكننا أن نفعل بأنفسنا لتعليم الأطفال حول أهمية الحفاظ على البيئة؟".
"التأثير البيئي يبدأ من المنزل، حيث يدرك الأبوان المشاكل التي يواجهها العالم من النفايات، ومساعدة كل شخص قد تحدث فرقا، ويصبح عدم الهدر أسلوب حياة فتصوري أنك تشركين أطفالك في هذه المهمة، ويتلقونها كأنها تجربة إبداعية وتعليمية".
وأوجز فريق حماية البيئة من الشركة ذاتها عدة طرق مبتكرة تساعد في تعليم الأطفال المحافظة على البيئة ومنها:
1. أهمية الجلوس في الحدائق النظيفة: هذه الطريقة تجعلهم يتمسكون بنظافة الأمكنة، إضافة لحب الطبيعة التي تعودهم على حياة أكثر استدامة في وقت لاحق. والقضاء معهم بعض الوقت وإعطائهم معلومات عن الكوكب والنباتات والحيوانات. فهذه الدروس ستؤثر من دون شك بآرائهم المستقبلية وفهمهم لأهمية أرضنا.
2. طعامهم في أكياس قابلة للتدوير: هي أفضل من الأكياس التي لا يمكن التخلص منها، حيث يمكن تدويرها لاستخدامها مرة أخرى. وتوجهوا بكلامهم إلى الأم، قائلين: "اعتمدي مثلا على الأواني الزجاجية بدلا من البلاستيك، وامنحي طفلك أدوات معدنية أو خشبية، وحاولي عدم الاعتماد على الوجبات الخفيفة المعبأة وإضافة منديل من الكتان بدلا من الورق، في اليابان مثلا يستخدمون أسلوبا يدعى "فوروشيكي" وهو لف غذاء الطفل بمنشفة مطبخ التي تعتبر أكثر صداقة للبيئة".
3.طبخ وصفات نباتية ونباتية معا: أظهرت الأدلة الحديثة أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات الكربون لعائلتك بشكل كبير. وذلك لأن إنتاج اللحوم والزراعة الحيوانية يؤديان إلى مستوى هائل من انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري، من استخدام المياه واستخدام الأراضي والآلات والنقل. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الوصفات النباتية فعالة من حيث التكلفة وبأسعار معقولة أيضا! اجعل أطفالك يشاركون في الطهي وتحضير وصفات نباتية ونباتية لذيذة يمكنك مشاركتها مع جميع أفراد العائلة.
4.هدايا غير مغلفة: عادة ما يقدم الأهل والأصدقاء في عيد ميلاد الطفل هدايا ملفوفة أو مصنوعة من البلاستيك السميك، ارفضي هذه الأنواع من هدايا الأطفال. وبدلا من ذلك، اطلبي كتبا أو دمى الحيوانات القماشية والألعاب الخشبية. والتزمي أنت بهذا إذا ذهب طفلك لحضور عيد ميلاد صديقه مثلا، نعم، قد يكون هذا أمرا صعبا على الطفل الذي يرغب بهدايا أخرى، ولكن طالما أنك تشركينه في عملية تعلم عدم إهدار أي نفايات، فمن المحتمل أن يشعر هو / هي بهذه المسؤولية على المدى الطويل. عند تقديم الهدايا، ضعي في اعتبارك أن تتخلصي من الألعاب الموجودة في بيتك، والتي استغنى أطفالك عنها، فالاحتفاظ بها سيكون صعبا في السنوات القادمة.
5. صابون وشامبو أطفال من دون عبوات: يحتاج الأطفال إلى الكثير من الحمامات والغسيل مما يعني أنك مضطرة لشراء الكثير من عبوات الصابون، يمكنك بسهولة شراء الصابون غير المغلف ووضعه في مرطبان أو قطعة قماش بحيث ولا توجد لديك قمامة بمجرد انتهاء الصابونة هناك شركات تصنع صابون الأطفال العضوي والشامبوهات من دون تغليف، فقد يمكنك أخذ مرطبانك الزجاجي لملئه بالشامبو الذي ترغبين به.
6. قم بإنشاء مخطط بناء على التغييرات البيئي: كما يعلم معظم الآباء، يتم تحفيز الأطفال من خلال حوافز من نوع ما. على سبيل المثال، الحصول على حلوى الشوكولاتة إذا كان أداؤهم جيدًا في المدرسة أو قاموا بواجبهم المنزلي. يمكنك إنشاء حوافز تحيط بالتغيرات البيئية، على سبيل المثال، إعادة التدوير، واختيار خيارات أقل للنفايات الفردية والسعي إلى الاهتمام النشط بالبيئة.
7.قم بمشروع حديقة: اجعل أطفالك مهتمين ببيئتك المحلية والتنوع البيولوجي الطبيعي من خلال القيام بمشروع حديقة معا. سواء كان ذلك زراعة الزهور أو الإنتاج أو إنشاء منزل للقنافذ والمخلوقات الصغيرة، فهذه طريقة رائعة لتعليم طفلك أهمية الحفظ.
وختمت الشركة تدوينتها بالقول: "نفخر بأننا مساهمون في أسلوب حياة خال من المكبات. نعتقد أنه من أجل بقاء كوكبنا وازدهاره، تحتاج الأجيال القادمة إلى معرفة مدى أهمية البيئة".
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