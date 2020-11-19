مصر... الآلاف يشيعون جنازة هرماس رضوان في بني عبيد

شيع الآلاف من أهالي مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة جنازة الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، أمين عام حزب "الشعب الجمهوري" في المحافظة.

وانطلقت جنازة رضوان الملقب بـ"رائد نهضة بني عبيد"، من الاستاد الرئيسي بالنادي الرياضي.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الراحل، وسط حالة من الحزن، وطلب الإمام من المصلين إفساح الصفوف لاستيعاب الحضور، وجرى دفنه بمقابر المدينة، بحسب موقع "مصراوي".

وكان هرماس رضوان قد أصيب بوعكة صحية قبل عدة أيام، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة للعلاج، إلا أنه توفي في وقت متأخر من مساء أمس، بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى.