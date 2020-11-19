قرابة 100 شخص يصابون بكسور خلال يوم واحد في موسكو

نقلت الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، 92 شخصًا إلى المستشفى بسبب الإصابة بكسور في موسكو.

وحسب بيانات الطوارئ: "نقلت سيارة إسعاف 25 شخصًا بين الساعة 9 و10 صباحًا و67 شخصًا آخر في فترة ما بين 10 إلى 12، حسب للتوقيت المحلي.

وقالت قناة "رين تي في" المحلية، إنه تم نقل جميع المرضى إلى المستشفى جراء إصابتهم بكسور.

وأضافت القناة أن الحديث يجري عن أولئك الذين لم يتمكنوا من التحرك بشكل مستقل بعد السقوط والذين اضطروا لاستدعاء سيارة إسعاف.

وسقطت أمطار متجمدة على منطقة العاصمة في ليلة 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم إلغاء أو تأخير 27 رحلة طيران في موسكو، بسبب هذه الظاهرة الجوية.

Глядите, какую красоту сотворил вчерашний ледяной дождь — идеальный ледяной листочек с идеальной ледяной текстурой 🍃 pic.twitter.com/sgTc9nFTuz — Мослента (@moslenta) November 19, 2020

وبحسب خبراء الأرصاد، يتوقع طقس بارد مع هطول أمطار خفيفة ورياح عاصفة. وتم الإعلان عن مستوى الخطر الأصفر في موسكو ومنطقة موسكو، بسبب الرياح العاتية، والذي سيبقى حتى الساعة 12:00 يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني.